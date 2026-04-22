Подозреваемый в убийстве Парубия сам вышел на россиян и предлагал сотрудничество / © ТСН

Подозреваемый в убийстве украинского политика Андрея Парубия Михаил Сцельников сам инициировал контакт с представителями РФ и предложил им свою помощь.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

По его словам, мужчина добровольно обратился к российской стороне и заявил о готовности к сотрудничеству. В частности, он предлагал уехать в Россию, чтобы разыскать своего сына среди военнопленных. Вместо этого ему обещали помочь найти тело сына вблизи Бахмута и организовать погребение.

«Он фактически сам предложил свои услуги россиянам и заявил, что может быть полезным», — отметил Швец.

Следствие установило, что переписка с российским куратором позволила подробно воспроизвести их взаимодействие — от первого контакта до момента задержания.

По данным СБУ, подозреваемый не скрывал враждебного отношения к украинским политикам, которых считал виновными в войне. Во время общения с россиянами он сообщил, что может следить за известными людьми во Львове.

«Первым, кого он назвал, был Андрей Парубий. Он знал, где он проживает, и заявил, что может установить детали его жизни, а впоследствии даже ликвидировать», — рассказал представитель СБУ.

Готовил убийство Парубия почти год

В ведомстве отмечают, что подготовка к преступлению длилась около года. За это время подозреваемый собирал информацию, а также приобрел необходимые средства — автомобиль, электровелосипед, одежду, шлем, сумку курьера и несколько мобильных телефонов.

Отдельно следователи обратили внимание на личные обстоятельства: по словам Швеца, у мужчины были напряженные отношения с сыном из-за разных политических взглядов.

«У сына была проукраинская позиция, тогда как отец придерживался пророссийских взглядов», — добавил он.

Эту позицию подтверждают и данные по изъятому телефону — как в частной переписке, так и в коммуникации с российскими пользователями в Telegram.

Убийство Андрея Парубия: что известно о деле

Напомним, 30 августа во Львове был застрелен бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий. Нападающий произвел восемь выстрелов.

Подозреваемый был задержан в ночь на 1 сентября в Хмельницкой области. В тот же день ему объявили подозрение, а суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Следствие установило, что подозреваемый в убийстве действовал в пользу российских спецслужб. Он передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ и предоставлял разведданные для диверсионной деятельности. Также зафиксировано публичное отрицание войны и поддержка действий государства-агрессоры.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия назначено на 27 апреля в 15:00.