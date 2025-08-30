Убийство Парубия: полиция устанавливает личность человека в мотоциклетном шлеме

Убийство экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия / © ТСН

Полиция устанавливает личность человека в мотоциклетном шлеме, который может быть причастен к убийству бывшего председателя Верховной Рады, украинского политика Андрея Парубия.

Об этом сообщил начальник полиции Львовской области Александр Шляховский на экстренном брифинге в субботу, 30 августа.

Он не предоставил информации журналистам о приметах, внешности и возрасте предполагаемого убийцы, отметив, что лицо, которое было похоже на курьера Glovo в мотоциклетном шлеме, разыскивают.

«Предварительно [это лицо] может быть причастно к совершению преступления», — сказал Шляховский, добавив, что эта информация проверяется.

Вероятный убийца Андрея Парубия / © из соцсетей

Начальник полиции Львовщины также не стал комментировать, действовал ли преступник самостоятельно или в составе организованной группы.

«Мы можем комментировать то, что на сегодня известно точно, что мы можем подтвердить, так или иначе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что к убийству Андрея Парубия, совершенного на улице академика Ефремова во Львове в субботу, 30 августа, может быть причастен неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo. Он подошел сзади к политику, который шел по улице, и выпустил в него несколько пуль из пистолета.

На видео, которое попало в Сеть, видно, что предполагаемый убийца был в черном шлеме с желтыми разводами и приехал на место преступления на электровелосипеде. По предварительной информации, он приезжал под дом № 47 на улице академика Ефремова несколько дней подряд. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.

