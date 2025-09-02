- Дата публикации
Убийство Парубия: появились первые фото лица подозреваемого
Подозреваемого в убийстве Парубия доставили в суд во Львове, который изберет ему меру пресечения.
Появились первые фото лица мужчины, подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Журналисты пообщались с подозреваемым в убийстве Парубия 2 сентября перед заседанием суда, который должен избрать меру пресечения фигуранту дела.
Судебное заседание уже началось в Галицком районном суде Львова.
Заметим, что подозреваемый признался журналистам в убийстве Парубия. Он назвал совершенное преступление своей «личной местью украинской власти».
Напомним, Парубия застрелили 30 августа во Львове. Убийство совершил мужчина, переодетый в курьера Glovo. Уже на следующий день в Хмельницкой области правоохранители задержали предполагаемого убийцу — 52-летнего львовянина. Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
В Нацполиции Украины не исключают причастности России к убийству Парубия. Отмечается, что подозреваемый имел «определенные обстоятельства», которые могли подтолкнуть его к совершению этого преступления.
Офис генпрокурора информировал, что готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.