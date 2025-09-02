Убийство Парубия: появились первые фото лица подозреваемого

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Появились первые фото лица мужчины, подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Журналисты пообщались с подозреваемым в убийстве Парубия 2 сентября перед заседанием суда, который должен избрать меру пресечения фигуранту дела.

Судебное заседание уже началось в Галицком районном суде Львова.

Заметим, что подозреваемый признался журналистам в убийстве Парубия. Он назвал совершенное преступление своей «личной местью украинской власти».

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия / © ТСН

Напомним, Парубия застрелили 30 августа во Львове. Убийство совершил мужчина, переодетый в курьера Glovo. Уже на следующий день в Хмельницкой области правоохранители задержали предполагаемого убийцу — 52-летнего львовянина. Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

В Нацполиции Украины не исключают причастности России к убийству Парубия. Отмечается, что подозреваемый имел «определенные обстоятельства», которые могли подтолкнуть его к совершению этого преступления.

Офис генпрокурора информировал, что готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.