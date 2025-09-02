Убийство Парубия: прокуратура изменила подозрение вероятному стрелку

За убийство Андрея Парубия подозреваемому грозит пожизненное заключение / © ТСН

Львовская областная прокуратура изменила подозрение Михаилу Сцельникову — предположительному убийце бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По сообщению прокуратуры, дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

Ранее дело квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

«С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины», — говорится в сообщении.

Вероятному злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что перед началом судебного заседания подозреваемый Михаил Сцельников пообщался с журналистами, подтвердив свою вину. Он выразил желание быть обмененным на украинских военнопленных, чтобы найти тело своего сына.

Добавим, что убийство Андрея Парубия произошло днем 30 августа во Львове. Его застрелили.

Смертельная стрельба произошла во Франковском районе города. Политик погиб на месте трагедии еще до приезда медиков. Убийца произвел восемь выстрелов.

Известно, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий стал жертвой тщательно спланированного убийства. Следователи и правоохранительные органы привлекли все необходимые ресурсы для расследования.