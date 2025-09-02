Убийство Парубия: сын стрелка действительно служил в ВСУ и погиб в Бахмуте — спикер 93 Омбр

Михаил-Виктор Сцельнкиков «Лемберг» — сын подозреваемого в убийстве Андрея Парубия / © Слідство інфо

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера парламента и депутата Андрея Парубия — Михаила Сцельникова суд отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога. В разговоре с журналистами подозреваемый заявил, что хочет, чтобы его обменяли. В РФ он хочет найти тело своего сына — украинского военного, пропавшего без вести на Бахмутском направлении.

«Я хочу, чтобы меня скорее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — заявил Михаил Сцельников в суде.

Журналисты «Следствие.Инфо» нашли военного Михаила-Виктора Сцельникова в открытых источниках, который находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года в Бахмуте.

Пресс-офицерша 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила «Следствие.Инфо», что Сцельников с позывным «Лемберг» воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го в Бахмуте.

Официально Михаил Сцельников считается пропавшим без вести, добавила глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова. Поскольку тела нет, Сцельников-младший считается пропавшим с 20 мая 2023 года.

Его мать — писательница Елена Чернинька — написала книгу о пропавшем сыне «Лемберг: мам, ну не плачь».

Напомним, что 30 августа неизвестный, замаскировавшись под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказное и тщательно подготовлено.

Глава МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия в Хмельницкой области.

Вчера во время допроса подозреваемый признался, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

Сегодня, 2 сентября, на суде подозреваемый заявил, что пошел на преступление с целью мести украинским властям.