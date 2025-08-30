Убийство Парубия: в офисе генпрокурора сообщили первые детали (фото)

Убийство Парубия. / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

Во Львове сегодня, 30 августа, был застрелен бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Объявлена спецоперация «Сирена». Начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Львовской облпрокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства Андрея Парубия – это ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

"По предварительным данным, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. Нападающий скрылся. Установление личности нападающего и обстоятельств преступления продолжается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Офис генпрокурора обнародовал фото убитого 30 августа во Львове нардепа Андрея Парубия. / © Офис Генерального прокурора

По данным журналиста Виталия Глаголы, в политика стреляли восемь раз. Общественное со ссылкой на источники уточнило, что на месте обнаружили семь гильз. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция «Сирена».

