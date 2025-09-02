Убийство Парубия: в прокуратуре рассказали новые детали дела

Андрей Парубий. / © УНИАН

После убийства депутата и эксспикера Андрея Парубия подозреваемый пытался "замаскировать свою деятельность".

Об этом заявил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет после заседания суда, сообщает "Мы Украина".

В частности, он сообщил, что стрелок после убийства уехал в лес, где сжег свою одежду и пытался утопить велосипед.

"После совершения убийства он намеревался "замаскировать" свою деятельность. Он выехал в лес, где сжег одежду, в которой он был, и разобрал велосипед, на котором он передвигался по городу Львов. Пытался утопить его в небольшом водоеме, но не совсем удалось", - подчеркнул он.

На вопрос о том, установлено ли, откуда подозреваемый взял оружие, Мерет не сообщил. Вместо этого информация о российском следе проверяется, добавил представитель прокуратуры.

Как сообщалось, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия - 60 дней под стражей без возможности внесения залога. Его действия квалифицировали по статьям УКУ – это умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, во время заседания суда стало известно имя подозреваемого - это Сцельник Михаил Викторович, 1973 года рождения. Ранее стало известно, что стрелком был житель Львова, но без другой информации о нем.

