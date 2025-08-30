Убийство Парубия во Львове: фото с места трагедии (чувствительный контент)

Андрей Парубий / © УНИАН

Реклама

Во Львове произошло убийство известного общественно-политического деятеля. Полиция уже приступила к расследованию, а в сети появились первые фото с места происшествия.

Об этом сообщают Теlegram — каналы.

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Фото из открытых источников

Telegram-каналы сообщают, что вероятным убийцей был курьер «Glovo», производивший доставку пищи.

Реклама

Возможен нападающий по версии Telegram-каналов / © Фото из открытых источников

Потерпевший скончался до приезда медиков.

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Виталий Глагола

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Виталий Глагола

Виталий Глагола отметил, что факт убийства подтвердили его источники в правоохранительных органах.

Убийство произошло по ул. Академика Ефремова, 46

«По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, после чего спрятал пистолет в сумку. Нападающий был в черном шлеме с желтыми разводами и ехал на электровелосипеде. На месте работает полиция, район перекрыт», — добавил он.

Реклама

Напомним, по словам Глаголы, в экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия стреляли восемь раз .