- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 25k
- Время на прочтение
- 1 мин
Убийство Парубия во Львове: фото с места трагедии (чувствительный контент)
Следует отметить, что Пурубий был членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.
Во Львове произошло убийство известного общественно-политического деятеля. Полиция уже приступила к расследованию, а в сети появились первые фото с места происшествия.
Об этом сообщают Теlegram — каналы.
Telegram-каналы сообщают, что вероятным убийцей был курьер «Glovo», производивший доставку пищи.
Потерпевший скончался до приезда медиков.
Виталий Глагола отметил, что факт убийства подтвердили его источники в правоохранительных органах.
Убийство произошло по ул. Академика Ефремова, 46
«По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, после чего спрятал пистолет в сумку. Нападающий был в черном шлеме с желтыми разводами и ехал на электровелосипеде. На месте работает полиция, район перекрыт», — добавил он.
Напомним, по словам Глаголы, в экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия стреляли восемь раз .