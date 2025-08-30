ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
25k
Время на прочтение
1 мин

Убийство Парубия во Львове: фото с места трагедии (чувствительный контент)

Следует отметить, что Пурубий был членом Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Андрей Парубий

Андрей Парубий / © УНИАН

Во Львове произошло убийство известного общественно-политического деятеля. Полиция уже приступила к расследованию, а в сети появились первые фото с места происшествия.

Об этом сообщают Теlegram — каналы.

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Фото из открытых источников

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Фото из открытых источников

Telegram-каналы сообщают, что вероятным убийцей был курьер «Glovo», производивший доставку пищи.

Возможен нападающий по версии Telegram-каналов / © Фото из открытых источников

Возможен нападающий по версии Telegram-каналов / © Фото из открытых источников

Потерпевший скончался до приезда медиков.

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Виталий Глагола

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Виталий Глагола

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Виталий Глагола

Убийство известного общественно-политического деятеля / © Виталий Глагола

Виталий Глагола отметил, что факт убийства подтвердили его источники в правоохранительных органах.

Убийство произошло по ул. Академика Ефремова, 46

«По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, после чего спрятал пистолет в сумку. Нападающий был в черном шлеме с желтыми разводами и ехал на электровелосипеде. На месте работает полиция, район перекрыт», — добавил он.

Напомним, по словам Глаголы, в экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия стреляли восемь раз .

Дата публикации
Количество просмотров
25k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie