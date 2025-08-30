Убийство Парубия во Львове: очевидица рассказала, что увидела на месте преступления

Улица во Львове, на которой убили Андрея Парубия / © Суспільне

Реклама

На месте убийства бывшего спикера Верховной Рады, украинского политика Андрея Парубия во Львове проводятся следственные действия.

Об этом сообщила местная жительница в комментарии телеканалу «Суспільне».

По словам женщины, которая живет неподалеку от места преступления, о случившемся она узнала из Telegram-каналов, звука выстрелов не слышала.

Реклама

«Пришла, но тут уже все было перекрыто, полиция, он [убитый политик Андрей Парубий] уже был накрыт», — сказала она.

Убитый политик Андрей Парубий / © Офис Генерального прокурора

Очевидица отметила, что тело Андрея Парубия не забирали с улицы, поскольку полиция проводила следственные действия.

Как сообщалось, в субботу, 30 августа, около 12:00 Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo. Он подошел сзади к политику, который шел по улице, и выпустил в него 4-5 пуль, после этого спрятал пистолет в сумку.

Нападавший был в черном шлеме с желтыми разводами и приехал на место преступления на электровелосипеде. По предварительной информации, он приезжал под дом № 47 на улице Ефремова. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.

Реклама

Вероятный убийца Андрея Парубия / © из соцсетей

Во Львове введен план-перехват «Сирена» из-за убийства экс-главы ВР Андрея Парубия. Городские власти сообщают, что из-за объявленного плана перехвата в городе будет больше патрулей и блокпостов.

Российские государственные медиа называют убийство Андрея Парубия «уничтожением».

Напомним, ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.