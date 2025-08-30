- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2891
- Время на прочтение
- 2 мин
Убийство Парубия во Львове: очевидица рассказала, что увидела на месте преступления
В субботу, 30 августа, около 12:00 Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo.
На месте убийства бывшего спикера Верховной Рады, украинского политика Андрея Парубия во Львове проводятся следственные действия.
Об этом сообщила местная жительница в комментарии телеканалу «Суспільне».
По словам женщины, которая живет неподалеку от места преступления, о случившемся она узнала из Telegram-каналов, звука выстрелов не слышала.
«Пришла, но тут уже все было перекрыто, полиция, он [убитый политик Андрей Парубий] уже был накрыт», — сказала она.
Очевидица отметила, что тело Андрея Парубия не забирали с улицы, поскольку полиция проводила следственные действия.
Как сообщалось, в субботу, 30 августа, около 12:00 Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo. Он подошел сзади к политику, который шел по улице, и выпустил в него 4-5 пуль, после этого спрятал пистолет в сумку.
Нападавший был в черном шлеме с желтыми разводами и приехал на место преступления на электровелосипеде. По предварительной информации, он приезжал под дом № 47 на улице Ефремова. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.
Во Львове введен план-перехват «Сирена» из-за убийства экс-главы ВР Андрея Парубия. Городские власти сообщают, что из-за объявленного плана перехвата в городе будет больше патрулей и блокпостов.
Российские государственные медиа называют убийство Андрея Парубия «уничтожением».
Напомним, ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.