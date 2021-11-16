Застрелили в здании управления полиции: правоохранители ищут убийцу патрульного в Рубежном и свидетелей происшествия (видео)

Застрелили в здании управления полиции: правоохранители ищут убийцу патрульного в Рубежном и свидетелей происшествия (видео)

24-летний патрульный был застрелен на месте дежурства.

В Рубежном Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов. Он находился в админпостройке на дежурстве.

Сейчас стражи порядка разыскивают убийцу полицейского и выясняют обстоятельства происшествия. Об этом ТСН.ua сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Сегодня, 16 ноября, в городе Рубежное Луганской области в административном здании, которое арендует Управление патрульной полиции, утром обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и телесными повреждениями.

"В настоящее время на месте происшествия находится руководство прокуратуры, Главного управления Национальной полиции и Управления патрульной полиции, работают сотрудники следственно-оперативной группы ГУНП, кинологи, эксперты-криминалисты, работники внутренней безопасности и специальных подразделений. Место происшествия находится под охраной спецназовцев. По предварительной информации, в ходе осмотра места происшествия было обнаружено отсутствие огнестрельного табельного оружия погибшего полицейского", — сообщила Татьяна Погукай.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Продолжается проведение неотложных и первоочередных следственных действий и оперативных мероприятий.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На территории города введена полицейская операция. Обращаемся к гражданам с просьбой, если Вы владеете какой-либо информацией по этому событию, позвоните по телефону на "102" или 066-019-16-19. Конфиденциальность гарантируем", — отметила спикер полиции.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, пуля попала в область шеи патрульного. Пока экспертиза устанавливает, был ли выстрел сделан из табельного оружия патрульного или из другого оружия. Время смерти правоохранителя пока неизвестно.

24-летний Александр Фахруддинов служил в патрульной полиции с 2017 года.

В Луганской области убили патрульного: полиция объявила план "Перехват"

Напомним, что в городе Рубежное Луганской области обнаружено тело сотрудника патрульной полиции со следами насильственной смерти.

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