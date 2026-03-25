Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил в силе пожизненный приговор Артему Косову

Убийство на фуникулере

Киевский апелляционный суд 25 марта подтвердил пожизненный приговор Артему Косову за убийство 16-летнего Максима Матерухина. Несмотря на попытки защиты смягчить статью обвинения, решение суда осталось по-прежнему доказано заключение.

Об этом сообщает «Суспильне».

Решение суда по убийству на фуникулере

Во время судебного заседания осужденный просил изменить приговор, переквалифицировав его действия из статьи об умышленном убийстве по статье 119 Уголовного кодекса Украины — убийство по неосторожности. Эта статья предусматривает значительно более мягкое наказание: от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Однако заслушав доводы сторон, суд отклонил апелляционную жалобу Косово. Таким образом, он будет отбывать самое суровое наказание, предусмотренное украинским законодательством.

Убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве — что известно

Напомним, трагедия произошла весной 2024 года в киевском фуникулере. Тогда нетрезвый мужчина в военной форме привязался к группе подростков с вопросом, готовы ли они воевать. Во время спора он разбил стекло в вагоне и смертельно ранил 16-летнего Максима Матерухина в шею. Парень погиб на месте.

Обвиняемым оказался работник Управления государственной охраны Артем Косов. Сначала он отрицал вину, а его адвокаты даже пытались вытащить его из СИЗО под домашний арест.

Лишь летом 2025 года Косов впервые заговорил матери убитого подростка, выразив сожаление из-за «ситуации», а впоследствии официально признал свою вину в суде.