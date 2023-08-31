Убийство полицейским мужчины в Днепре: на суде показали еще одно видео

Обнародованы кадры из нагрудной камеры полицейской, которая была напарницей подозреваемого.
Во время судебного заседания, на котором выбирают меру пресечения полицейскому, застрелившему в Днепре мужчину-пассажира автомобиля Jaguar, продемонстрировали еще одно видео из нагрудной камеры полицейской, которая была напарницей подозреваемого.
Об этом из зала суда сообщил Telegram-канал "Днепр Оперативный".
На опубликованных кадрах видно, что у полицейской капает кровь из разбитого напавшим на нее мужчиной лица. Затем раздаются три выстрела.
Женщина, которая была в машине вместе с убитым, начинает кричать, полицейский приказывает ей лечь "на пол".
После этого кто-то говорит о необходимости вызвать скорую помощь.
Ранее на судебном заседании адвокат, представляющая интересы полицейского, заявила о необоснованности подозрения ее подзащитному. По ее словам, квалификация преступления неверна, а полицейский действовал вполне законно.
Прокурор же просит суд избрать полицейскому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Напомним, 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В машине находились мужчина, женщина и двое детей. Между взрослыми из автомобиля и патрульными возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу.
Правоохранители также открыли уголовное производство по факту нападения на патрульных. Женщине из Jaguar готовят подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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