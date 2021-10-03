Убийство полицейского в Чернигове: четырем задержанным юношам сообщили о подозрении

Убийство полицейского в Чернигове: четырем задержанным юношам сообщили о подозрении

Из четырех задержанных — трое несовершеннолетние.

Сегодня, 3 октября, в Чернигове четырем задержанным молодчикам сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Об этом рассказал руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, передает "Суспильне".

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Из четырех задержанных — трое несовершеннолетние.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", — отметил Герасименко.

Напомним, что в Чернигове молодые убили милиционера и ранили его коллегу из-за конфликта, который произошел в супермаркете.

Как сообщает "Чернигов оперативный", другой пострадавший полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии.

На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске.

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