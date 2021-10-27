Убийство полицейского в Чернигове: двоих патрульных обвинили в оставлении коллеги в опасности

Убийство полицейского в Чернигове: двоих патрульных обвинили в оставлении коллеги в опасности

Очевидцы вызвали на место происшествия патрульных несколько раз.

Следователи ДБР сообщили о подозрении двоим полицейским патрульной полиции Черниговской области. Их обвиняют в том, что они оставили в опасности полицейского, убитого подростками.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Событие произошло ночью 2 октября 2021 года рядом с одним из супермаркетов в Чернигове. Патрульных вызвали из-за конфликта между подростками и двумя находившимися в отпуске правоохранителями.

Конфликт перерос в драку, в результате которой один полицейский был убит, а другой попал в реанимацию.

"Патрульных подозревают в заведомом оставлении без помощи лицо, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению и имело возможность оказать ему помощь, повлекшую смерть лица (ч. 3 ст. 135 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет", — отметили в ДБР.

Напомним, что в Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося те находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате инцидента один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

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