Убийство полицейского в Чернигове: патрульных вызвали 5 раз и прибывали 3 экипажа

Действия патрульных расследует ГБР.
В Государственном бюро расследований открыли уголовное производство, чтобы дать оценку действиям патрульных, которые приезжали на вызов по поводу конфликта возле супермаркета на Масанах в Чернигове.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на ГБР.
Расследование проводят за ст. 135 ч.3 (Оставление в опасности) УК.
"Сейчас известно о пяти вызовах полиции от работников супермаркета и прохожих, трижды на место происшествия приезжали экипажи патрульных", — сообщил источник в ГБР.
Статья предусматривает уголовную ответственность, в частности лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Ранее начальник патрульной полиции области Андрей Думич сказал, что вызовов и выездов на место было несколько и действия подразделения не будет комментировать.
Напомним, в ночь на 2 октября группа подростков жестоко избила двух мужчин, которые оказались правоохранителями в штатском. Один из них погиб на месте, еще один в настоящее время находится в больнице. По подозрению в совершении убийства задержали четырех мужчин, трое из них несовершеннолетние.