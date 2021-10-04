Убийство полицейского в Чернигове: стало известно, когда и где похоронят мужчину

Прощание состоится сегодня.
Жена убитого черниговского полицейского Артура Ерохина сообщила дату и место похорон.
"04.10.2021 в 13:30 состоится прощание с Ерохиным Артуром Андреевичем в морге Чернигова по ул. Пирогова, 16 и дальнейшее похороны в 14:30 в церкви у кладбища Яцево", — написала женщина в Facebook.
Ранее Вероника Ерохина опубликовала пост, в котором поблагодарила мужа за дочь и сына. У мужчины остались жена и двое детей.
Напомним, в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из них погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете. Двое полицейских были в отпуске и гражданской одежде. Конфликт произошел из-за замечания. Мужчин обнаружили на тротуаре. Один из них скончался на месте. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице.
Накануне четырем задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.
Известно, что Артур Ерохин занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе преступлений, связанных с торговлей людьми. Он имел звание капитана Национальной полиции.