Убийство полицейского в Чернигове: судить двух патрульных, которые оставили коллегу в опасности

Убийство полицейского в Чернигове: судить двух патрульных, которые оставили коллегу в опасности

Патрульным объявлено подозрение.

В деле убийства черниговского полицейского Артура Ерохина появились два новых фигуранта — патрульные.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что двум патрульным объявлено о подозрении. Сторона обвинения считает, что полицейские не отреагировали на правонарушение. Их подозревают в том, что они оставили полицейских самостоятельно.

В прокуратуре отмечают: учитывая количество нападающих, жизнь мужчины была под угрозой. Ведь избиения потерпевших продолжился и, как следствие, из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу. Патрульным грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося, те находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате инцидента один из пострадавших скончался на месте, другой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.

Трем подозреваемым в умышленном убийстве полицейского в Чернигове уже выбрали меры. Их отправили под стражу на 2 месяца.

В Сети появилось новое видео с места убийства полицейского в Чернигове

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