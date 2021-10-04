Убийство полицейского в Чернигове: отец подозреваемого рассказал о приезде патрульных

По словам отца одного из нападавших, в супермаркет приезжали патрульные, но, постояв, уехали.

В Чернигове подростки до смерти забили патрульного в торговом зале супермаркета. По словам молодых людей, в супермаркет вызвали патрульных, они даже применяли слезоточивый газ.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова отца одного из задержанных Сергея Туника.

"Патрульных вызвали. Когда они приехали, один из двоих полицейских начал бросаться и на них. Полиция применила газовый баллончик. И поехали. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так, проигнорировали", — рассказал Сергей Туник.

По словам мужчины, свидетелем этого является один из таксистов, который находился рядом с супермаркетом.

"Они, три девочки, Ярослав и Дима были в центре города, отдыхали. Одной девочке стало плохо и они поехали в АТБ, чтобы купить ей воды. Затем Дима пошел в туалет за магазин, а Ярослав с водой. И Дима уже когда возвращался, то к нему бежала девочка со словами, бьют Ярослава. Когда подошел, то увидел на его щеке гематому и течет кровь сзади. То есть, его или ударили, или толкнули, он упал головой о ступеньки. На камерах это должно быть зафиксировано" — сказал Сергей Туник.

По его словам, на крики прибежали еще два парня, знакомые Ярослава. И они уже продолжили этот конфликт. Но в чем причина конфликта — он не знает.

В патрульной полиции информацию о том, что на вызов приезжал экипаж, подтверждают, но пока о бездеятельности патрульных не говорят, мол, следствие проводит ГУНП.

"Я сейчас ничего не комментирую и наше подразделение ничего не комментирует, так как следствие проводит Главное управление Национальной полиции. Экипажи вызвали, экипажи на место приезжали. О применении газового баллончика никакой информации у меня нет. Мы тоже все это проверяем. Но ни подтвердить, ни опровергнуть пока ничего не могу ", — сказал глава местной патрульной полиции Андрей Думич.

Напомним, что в Чернигове группа молодых избила двух милиционеров. Один из них от полученных травм умер, другой находится в реанимации.

Сегодня, 3 октября, четырем задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Новости Украины: появилось видео с камер наблюдения супермаркета в Чернигове, где избили полицейских

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