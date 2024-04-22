Убийство полицейского в Винницкой области: Клименко сообщил, что перевозили в авто нападающие

В частности, изъят пистолет, из которого был убит коп.

Двое военнослужащих, расстрелявших полицейских в Винницкой области ночью 20 апреля, перевозили в своем автомобиле боеприпасы и гранаты. Взрывное оружие они выбросили в водоем.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Перевозили (нападающие – Ред.) боеприпасы, гранаты. Они уже сказали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы. Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на данный момент мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято.

Он заметил, что стрелкам уже вручили подозрение. Сегодня, 22 апреля, им изберут меру пресечения. Клименко отметил, что мотив установит следствие.

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Как сообщалось, сегодня нападающим-военным было доложено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь правоохранителей, а также в дизертирстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, во время комендантского часа ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один правоохранитель погиб, а другой – получил ранение. Инцидент произошел, когда правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Нападавших задержали накануне, 21 апреля.

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