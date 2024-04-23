Убийство полицейского в Винницкой области: нападавшие имели при себе 100 гранат и 25 тысяч патронов

Оружие нашли в водоеме, куда его выбросили обвиняемые.

Правоохранители во время поисков обнаружили в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.

"В водоеме, в котором злоумышленники покинули боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45", — рассказал Рихлюк.

Он заявил, что это предварительные данные, поскольку следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество.

По данным прокурора, злоумышленники отметили, что эти боеприпасы перевозили в свой дом в Винницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемых в нападении на полицейских задержали в Одесской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области простились с погибшим патрульным Максимом Зарецким.

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