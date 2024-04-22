Убийство полицейского в Винницкой области: старшего нападающего-военного отправили под стражу

По словам старшего нападающего, стрелял в полицейский сын, второй подозреваемый.

В понедельник, 22 апреля, одному из подозреваемых в убийстве полицейского в Винницкой области Валерию Василаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Одному из подозреваемых в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

На суде мужчина раскаивается и заявил, чтобы "поменял свою жизнь на жизнь полицейского".

"Не понимаю, как так произошло. Если бы можно было все вернуть, я бы поменял свою жизнь на жизнь полицейского, сколько мне здесь осталось", — сказал Василаке.

По его словам, стрелял в полицейских сын, второй подозреваемый в убийстве милиционера.

"Выстрелил сын. Он подумал, что полицейский меня застрелил", — заявил Валерий и добавил, что оружие, которое было в автомобиле, украл сын. Продавать ее вроде бы не планировали.

Напомним, в ночь на 20 апреля около 02:00 в Винницкой области двое мужчин в военной форме расстреляли полицейских — один погиб . Другой – получил ранение. Нападавшие скрылись, а 22 апреля их задержали в Одесской области.

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