Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ рассказали о нападающих-военных

В ВСУ выразили соболезнования по поводу гибели полицейского.
Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области этой ночью – военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск.
Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.
"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", — подчеркнули в ВСУ.
Командование отмечает, что окажет максимальное содействие "во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского".
Также в ВСУ выразили соболезнования по поводу гибели полицейского Максима Зарецкого. Убийство полицейского называют "неисправимой потерей".
Убийство полицейского: что известно о нападающих
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одного убили, другого – ранили! В Винницкой области нападавшие открыли огонь по полицейским
В Сети появились видео с нападающими на правоохранителей. Впоследствии распространилась информация, что они – военнослужащие 28 ОМБр, дислоцирующиеся в Одесской области. Издание "Думская" писало, что это — 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака. Оба — уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области.
Руководство 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опровергло информацию о прохождении службы двух мужчин-нападающих в их бригаде.
Тем временем в ОК "Юг" подтвердили, что нападающие – военные. Впрочем, подозреваемые уже больше года не имеют отношения к 28 ОМБр.
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