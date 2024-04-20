Убийство полицейского в Винницкой области: в ВСУ рассказали о нападающих-военных

В ВСУ выразили соболезнования по поводу гибели полицейского.

Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области этой ночью – военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск.

Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", — подчеркнули в ВСУ.

Командование отмечает, что окажет максимальное содействие "во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского".

Также в ВСУ выразили соболезнования по поводу гибели полицейского Максима Зарецкого. Убийство полицейского называют "неисправимой потерей".

Убийство полицейского: что известно о нападающих

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одного убили, другого – ранили! В Винницкой области нападавшие открыли огонь по полицейским

В Сети появились видео с нападающими на правоохранителей. Впоследствии распространилась информация, что они – военнослужащие 28 ОМБр, дислоцирующиеся в Одесской области. Издание "Думская" писало, что это — 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака. Оба — уроженцы села Черномин Тульчинского района Винницкой области.

Руководство 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опровергло информацию о прохождении службы двух мужчин-нападающих в их бригаде.

Тем временем в ОК "Юг" подтвердили, что нападающие – военные. Впрочем, подозреваемые уже больше года не имеют отношения к 28 ОМБр.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.