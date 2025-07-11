Убийство полковника СБУ в Киеве: Ступак сказал, кто за этим стоит

Оружие

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В Киеве произошло дерзкое убийство — погиб полковник Службы безопасности Украины. Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак убежден: преступление совершили не случайные лица, а хорошо подготовленные профессионалы.

Об этом он сказал в эфире «Эспрессо».

«Хотя качество видео с места происшествия не самое лучшее, по характеру преступления понятно — работал специалист, как, например, женщина, которая планировала убить известного волонтера. Здесь было пять выстрелов из пистолета с глушителем.

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По его словам, сейчас СБУ и Национальная полиция выполняют колоссальный объем следственных действий. Основная задача — установить, кто именно стрелял и откуда убийца взял оружие. Ключевое — экспертиза гильз и самого пистолета: имеет ли он украинское происхождение или мог быть завезен из-за границы.

«Надо опросить каждого, кто находился вблизи места преступления — от консьержей до случайных прохожих. В радиусе 100 метров могли быть люди, которые что-нибудь видели или слышали», — подчеркнул эксперт.

Ступак также предполагает, что после выполнения заказа убийцу ждали сообщники. В СБУ рассматривают версию, действовавшую координированную группу.

«Это не одиночный исполнитель. По всей вероятности, после выстрелов его подобрали, вывезли или помогли исчезнуть», — говорит он.

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Правоохранители не разглашают деталей дела, однако уже известно, что речь идет о громком уголовном производстве. По делу работают судмедэксперты, следователи, оперативники и прокуроры.

Напомним, в Киеве утром 10 июля был расстрелян сотрудник СБУ. Нападение произошло возле дома погибшего в Голосеевском районе. Киллер выпустил у него пять шаров.

По данным источников, офицер служил в боевом подразделении, которое еще с начала АТО активно боролось против российских оккупантов.