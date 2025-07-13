Убийство полковника СБУ в Киеве: журналист раскрыл детали о Ворониче и его нападающих

Убийство полковника СБУ в Киеве / © twitter/СБУ

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Украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов рассказал о новых деталях об обстоятельствах убийства российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

Об этом Бутусов написал в Facebook.

По его данным, два российских агента, совершивших убийство, действительно были найдены по горячим следам после преступления.

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«Доказательства их причастности максимально убедительны, поскольку россияне их использовали в качестве одноразовых. На обмен россияне их забирать не стали бы, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке сопротивляться и сбежать», — пояснил журналист.

Как утверждает Бутусов, личности преступников:

исполнитель — Гулализада Хагани,

обеспечение — Нармин Гулиева.

Обе якобы имеют паспорта Азербайджана, но тесно связаны с криминальными группировками в России, говорит журналист.

Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы через пункт пересечения Маяки-Удобное.

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Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025 года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был отмечен как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030 года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально.

Бутусов отмечает, что целью киллеров был именно Иван Воронич.

Почему именно Вороныч

По данным журналиста, Иван Воронич был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, созданным в 2015-м году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях. Оно уничтожило десятки известнейших командиров российских войск и спецслужб.

«Последние годы Вороныч служил в другом подразделении СБУ, но враг, очевидно, давно хотел отомстить полковнику, и Вороныч оставался среди величайших врагов России. Он заслужил высокие награды Украины, делал карьеру не политическими заказами, а делами, пользовался уважением боевых товарищей», — утверждает Бутусов.

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По предварительным данным, к сожалению, полковник Воронич проживал по месту регистрации в своей квартире, указанной во всех базах данных. В результате российские агенты установили наблюдение за подъездом и спустя короткое время выследили офицера и организовали убийство.

Журналист напомнил, что это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, достоверно подтвержденный и доказанный.

Ранее, также в этом году, российские агенты покушались на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других мицстах Украины и против военных, и против известных волонтеров.

Кампания террора

«Российские спецслужбы давно ведут кампанию террора в Украине, и, очевидно, масштабы ссылки агентуры, вербуемой в криминальных кругах, будут увеличиваться», — предположил Бутусов.

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Он не исключает, что широкомасштабные нападения и убийства граждан Азербайджана в РФ связаны как раз с тем, что российские спецслужбы пытаются заставить людей вести террористическую деятельность против Украины.

«Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям, нужно продумать меры безопасности, и при возможности не проживать по местам регистрации или адресам, которые публично известны, поскольку российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать засылать новые группы наемных убийц», — посоветовал Бутусов.

Напомним, что 10 июля в Голосеевском районе Киева был убит полковник СБУ Иван Воронич.

По информации New York Times, Иван Воронич входил в состав элитного подразделения, который отвечал за действия в серой зоне и присоединился к наступлению Сил обороны Украины в Курской области РФ.

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Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что Воронич работал в подразделении, которое «пустило много крови россиян», начиная еще со времен АТО.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, убивших полковника.

Дата публикации 19:08, 11.07.25 Количество просмотров 73 Полковник СБУ, погибший в Киеве, руководил ликвидацией Моторолы!