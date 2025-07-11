Убийство полковника СБУ Воронича: к каким операциям был причастен офицер "Альфы" - NYT

Шеврон подразделения "Альфа" СБУ, в котором служил полковник Воронич / © СБУ

Реклама

Убитый выстрелами киллера в Киеве полковник СБУ Иван Воронич входил в состав элитного подразделения, которое отвечало за действия в «серой зоне» и присоединилось к наступлению Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неназванных собеседников в украинской спецслужбе.

«По словам коллег, в годы после вторжения России полковник Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в „серой зоне“ между линиями фронта. Его подразделение сыграло ключевую роль в неожиданном нападении Украины на Курскую область России прошлым летом, в результате которого украинские войска оккупировали часть российской территории на восемь месяцев», — пишет издание.

Реклама

Со ссылкой на бывшего коллегу Воронича NYT отметило, что службу в СБУ он начал в середине 1990-х годов и некоторое время командовал подразделением специальных операций, известным как «Пятое управление».

«Это подразделение, получавшее техническую поддержку от ЦРУ, было ответственно за убийство высокопоставленного командира российских сепаратистов по имени Арсен Павлов, известного под псевдонимом Моторола», — пишет издание.

Бывший глава СБУ Иван Баканов, который был лично знаком с убитым полковником, заявил, что тот принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года.

«Это может быть публичная казнь, осуществленная россиянами, а это уже совсем другая история, которая потребует от СБУ комплекса немедленных мер», цитирует слова Баканова NYT.

Реклама

Напомним, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что к убийству полковника СБУ Ивана Воронича может быть причастна Россия.