Убийство Портнова: СМИ назвали имя киллера, подозревают выходца из Донецкой области

Задержанный в Германии по подозрению в убийстве экс-рсоветника Виктора Януковича Андрея Портнова является гражданином Украины из Шахтерска. Другим соучастником может быть его брат, очевидно, скрывающийся в России.

Имя подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, «Украинская правда» называет со ссылкой на источники в правоохранительных органах в расследовании.

По данным журналистов, имя задержанного Александр Азизович Азизов, и после ареста он отказался от помощи украинского консульства.

По словам собеседников издания, правоохранители рассматривают три основные версии по убийству Портнова: бизнес-конфликт, украинские политические мотивы и Российская Федерация.

По данным собеседников УП, задержанный Азизов имеет гражданство Украины, ранее проживавший в Донецке, а его скрывающийся в РФ брат Вели может быть соучастником. Полиция продолжает искать третьего соучастника, обеспечившего киллерам побег.

Германия рассматривает вопрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве Портнова

Власти Германии рассматривают возможность экстрадиции подозреваемого в убийстве бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова. Об этом говорится в ответе прокуратуры Кельна по запросу DW .

В прокуратуре отказались предоставлять детали дела, объяснив это тем, что речь идет о продолжающейся международной экстрадиционной процедуре.

Также прокуратура не уточнила, в какую страну может быть экстрадирован подозреваемый.

Убийство Портнова

В Мадриде 21 мая 2025 года убили экс-советника Виктора Януковича и бывшего первого заместителя главы администрации президента Андрея Портнова.

По данным СМИ, 51-летнего Портнова застрелил неизвестный вооруженный мужчина у ворот Американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло.

25 февраля Национальная полиция Испании сообщила о задержании подозреваемого в убийстве Портнова. Арест произошел в городе Гайнсберг, Германия при сотрудничестве с группой специальных операций Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA). Однако прокуратура уточнила, что задержание не производили сотрудники BKA.