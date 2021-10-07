Убийство правоохранителя в Чернигове: руководство патрульной полиции области отстранили от должностей

Сейчас продолжаются расследования и проверки.

В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции области Андрея Думича и двух его заместителей. Это связано с расследованием убийства полицейского.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова представителя патрульной полиции области Виталия Копистко.

Их обязанности временно будут исполнять другие правоохранители, имена которых обещают назвать позже.

Решение же о дальнейшей карьеры Андрея Думича примут по результатам расследований и проверок.

Государственное бюро расследований предоставит правовую оценку действий черниговских правоохранителей, которых обвиняют в бездействии. Отметим, что на место трагедии вызвали патрульных пять раз. Трижды они выезжали на вызов, однако не смогли помешать преступлению.

Напомним, что в Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося, те находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате инцидента один из пострадавших скончался на месте, другой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.

Накануне всем подозреваемым выбрали меры.

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