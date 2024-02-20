Убийство российского пилота Максима Кузьминова в Испании: Данилов рассказал, что Украина ему предлагала

В СНБО призвали дождаться официальных выводов испанских правоохранительных органов по поводу ситуации.
Украина предлагала остаться в нашей стране российскому пилоту Максиму Кузминову, который в прошлом году перегнал в Украину Ми-8 в рамках операции "Синица", 19 февраля был найден мертвым в Испании.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью УП.
"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", — сказал Данилов.
Чиновник подчеркнул, что люди, имеющие отношение к тем или иным событиям должны быть очень обрежными, чтобы сохранить свою жизнь.
Он призвал дождаться официальных выводов испанских правоохранительных органов по поводу ситуации.
Напомним, 19 февраля российские и испанские СМИ сообщили, что нашли убитым российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции ГУР Минобороны перегнал вертолет Ми-8. Это подтвердили в ГУР.
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