Убийство Шеремета: Монастырский рассказал, когда будут подвижки в деле относительно заказчиков

Убийство Шеремета: Монастырский рассказал, когда будут подвижки в деле относительно заказчиков

По словам министра, подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что сдвигов в деле относительно заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета можно будет ожидать после того, как суд примет решение о предполагаемых исполнителях этого преступления.

Об этом глава МВД сказал в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права ... Относительно заказчиков полиция изучает все объявленные версии. Сейчас все это изучается, происходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда в отношении исполнителей ", — заявил министр.

Монастырский уточнил, что сдвиги в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям.

Напомним:

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря 2019 года Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугарь. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время общественные активисты сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. Они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.

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