Убийство школьников на Винничине: появились показания свидетеля — что известно

Подозреваемый в убийстве / © Генеральная прокуратура Украины

Появились свидетельские показания убийства двух старшеклассников в городе Шаргород Винницкой области 10 сентября. Им оказался ветеран войны, у дома которого и произошла трагедия.

Об этом сообщает vn.20minut.

Трагедия произошла около восьми утра. Тела погибших юношей обнаружил местный житель, являющийся ветераном российско-украинской войны. Как рассказал он журналистам, услышав сильные крики, выбежал на улицу и увидел двоих лежащих на земле парней. По его словам, одно тело находилось на проезжей части, другое — на тротуаре.

«Я сразу выбежал на улицу и увидел, как один парень лежит с лицом забрызганным кровью, а второй в судорогах… Я немного был на Востоке, понял, что перерезана сонная артерия и здесь турникет не поможет», — рассказал мужчина.

Он бросился за вероятным убийцей вдогонку и ему даже удалось приблизиться к беглецу на расстояние около метра, однако тот, будучи младшим, сумел убежать.

По словам мужчины, обращался к тем, кто стал очевидцем преследования, но те не помогли.

«Я остановил авто, сел на пассажирское сиденье и попросил водителя догнать беглеца, — продолжает собеседник. Впрочем, он свернул в такое место, куда автомобилем не заехать», — рассказал свидетель.

Очевидец преступления сразу предоставил полиции информацию, которая помогла оперативно задержать подозреваемого.

Обстоятельства убийства ребят и вероятный мотив

По информации городского головы Шаргорода Владимира Барецкого, погибшие были учениками Шаргородского лицея №2. По предварительным данным, подозреваемый ранее работал учителем английского языка в селе Копистирин, откуда были родом оба парня.

В марте 2025 года учителя уволили из школы из-за «проявлений агрессивных действий» и конфликтов, которые неоднократно рассматривала специальная комиссия. По словам мэра, подозреваемый мог затаить обиду на одного из учеников, с которым имел конфликт. Когда он напал на свою первую жертву, второй парень пытался вступиться за друга, но нападавший лишил жизни обоих.

Отметим, что трагедия в Винницкой области поразила местную общину. К месту преступления ученики и жители города принесли цветы и лампадки, чтя память погибших. Расследование преступления продолжается, официальные комментарии от областной полиции ожидают.

Напомним, что подозреваемым в преступлении является 23-летний бывший учитель, которого, по данным правоохранителей, задержали вскоре после инцидента.