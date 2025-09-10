Убийство школьников в Винницкой области: подозреваемым оказался их бывший учитель (фото)

Подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

В Шаргороде Винницкой области 10 сентября произошла трагедия: в городе убили двух учеников местного лицея. По предварительным данным, 23-летний бывший учитель учебного заведения напал на подростков и нанес им смертельные ранения.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что школьники шли в учебное заведение, когда неизвестный внезапно нанес им колото-резаные ранения в область шеи. От полученных травм дети скончались во время оказания неотложной помощи. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к содеянному. Им оказался местный житель 2002 года рождения — бывший учитель лицея, где учились погибшие.

Задержанный подозреваемый / © Офис Генерального прокурора

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Подозреваемому готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное производство открыто по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух несовершеннолетних. Городской голова Шаргорода Владимир Барецкий сообщил, что нападение произошло недалеко от городской больницы. Он призвал местных жителей предоставить правоохранителям любую информацию, которая может помочь следствию.

Впоследствии Барецкий сообщил, что в Шаргороде 10-11 сентября объявлены Дни траура по погибшим школьниками Владиславом Бевзом и Николаем Билыком. В городе приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.