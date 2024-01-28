"Убийство" сотрудника ТЦК якобы из-за мобилизации: что произошло на самом деле

На днях российские телеграмм-каналы распространили новость о том, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает новость, распространенную российскими пропагандистами, об "убийстве" сотрудника ТЦК через мобилизацию.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

На днях российские телеграмма-каналы распространили новость, что в Харькове мужчина убил сотрудника ТЦК за то, что он отправил его сына на фронт без медосмотра. Впрочем, это ложь. Эта новость полностью извращена и имеет совершенно другие содержание и форму – на самом деле имел место конфликт между двумя гражданскими в селе Дубовка Харьковского района после употребления алкоголя, сообщили в полиции Харьковщины.

Между 70-летним подозреваемым и его 57-летним товарищем возник конфликт на бытовой почве, который, к сожалению, словами не закончился. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес вторую несколько ударов в шею. Потерпевший погиб на месте.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что подозреваемый повез тело убитого до железнодорожной станции, сбросил труп на колею – якобы "он покончил жизнь самоубийством". Однако труп обнаружили железнодорожники и сообщили в правоохранительные органы.

"Итак, нет никаких официальных подтверждений, что погибший был военнослужащим, работником ТЦК и СП или вообще имел хоть какое-то отношение к Силам обороны Украины", — подчеркнули в Центре.

Напомним, ранее сообщали, что кафиры расширяют пропагандистскую сеть на временно подконтрольную территорию.

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