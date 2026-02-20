Убийство таксиста из Украины в США: полиция арестовала двух подозреваемых-подростков

Полиция США / © Associated Press

В Кливленде (США) арестовали двух 17-летних подростков по подозрению в убийстве 27-летнего Василия Швеца из Прикарпатья, работавшего водителем Lyft.

Об этом пишет Галка со ссылкой на News 5 Cleveland.

Детективы отдела убийств Кливленда работали вместе со следователями из Финикса, поскольку оказалось, что поездку заказывал человек из Аризоны.

"У них была информация, которая нам нужна, чтобы идентифицировать подозреваемых, которые все еще были здесь, в Кливленде", - рассказал представитель полиции Кливленда Уилфредо Диас.

По его словам, этот человек, знакомый подросткам, не был сознательно привлечен к преступлению и не ожидается, что ему предъявят обвинения.

Полиция получила ордера на задержание двух 17-летних, арестованных 16 февраля утром в доме на Гарвард-авеню. Детективы также изъяли оружие.

Напомним, резонансное убийство в штате Огайо произошло 10 февраля: с огнестрельным ранением в туловище был найден 27-летний Василий Швец. Он был родом из села Довгий Войнилов на Калущине, но более двух лет проживал в США, где работал и строил планы на будущее.