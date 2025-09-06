ТСН в социальных сетях

Убийство украинки в США: появились кадры с места преступления

Мотив поступка американца Брауна, убившего украинку Заруцкую в США, неизвестен.

Убийство украинки в США

В США 22 августа убили украинку Ирину Заруцкую. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает WBTV.

Подробности

В пятницу, 5 сентября, телеканал WBTV получил видеозапись с камер наблюдения, на которой видно смертельное ножевое ранение, произошедшее двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта Lynx Blue Line в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Ранее мы писали о том, что бежавшую от войны украинку жестоко убили в США. Нападающий задержан.

Около 21:50 22 августа пассажир несколько раз ранил ножом 23-летнюю Ирину Заруцкую. По меньшей мере, один раз ее ранило в горло. Заруцкой констатировали смерть прямо в вагоне. Известно и то, что из-за жестокого нападения пострадали еще три человека.

Подозреваемый в убийстве был задержан с поличным. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. Мужчину госпитализировали с ранениями, не угрожающими его жизни.

