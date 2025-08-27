Убийство украинки в США: в МИД прокомментировали трагедию

Ирина Заруцкая / © скриншот с видео

Реклама

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель 23-летней гражданки Ирины Заруцкой в США. Девушку убили во время нападения на железнодорожной станции в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Об этом сообщает Украинская правда.

По данным полиции, нападение совершил бездомный мужчина с криминальным прошлым. Его уже задержали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Реклама

«Посольство Украины в США находится на постоянном контакте с компетентными органами, детективом полиции, который проводит расследование дела, а также матерью погибшей гражданки Украины. Дело находится на контроле дипломатического учреждения», — сообщили в МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что, трагедия произошла вечером 22 августана станции East/West Boulevard. Согласно сообщениям местных СМИ, украинка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.

Полиция отмечает, что подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, неоднократно привлекался к ответственности за кражи, разбой и угрозы. Кроме того, ранее у него фиксировали признаки психических расстройств.

Кроме того, сообщалось, что в немецком городе Дорстен на лесной дорожке нашли мертвой 32-летнюю женщинуи ее ребенка, которому было 1 год и 7 месяцев. Подозреваемым в убийстве является 16-летний украинец, который сейчас находится под следствием в Германии.