Убийство украинских военных россиянином в Германии: установлено личность одного защитника

Боец был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

Стало известно, где служил из военнослужащих, погибших в немецком городе Мурнау от рук россиянина. Погибший оказался десантником

О своем побратиме рассказали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Погибший – военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШИ ВС Украины. По этическим соображениям его имя пока не сообщают.

В 2023 году он был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

"27 апреля десантник скончался от ножевых ранений. По сообщениям медиа, ранения ему нанес гражданин России. Подозреваемого в нападении задержали немецкие правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, что в баварском городке Мурнау 27 апреля россиянин зарезал двух украинцев. Один скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а другой доставили в больницу, где позже он также скончался. Убитые россиянином украинцы в Германии оказались военнослужащими, проходившими реабилитацию в местной клинике после ранения. Местный "Z-патриот" жестоко зарезал их.

В правительстве Германии заверили, что ФРГ не будет терпеть преступления против украинцев, которых сейчас в стране находится очень много. Между тем немецкие СМИ намекают на бытовой конфликт из-за алкоголя.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.