Убийство в Николаевской области, повлекшее скандал: женщину взяли под домашний арест

Подозреваемая будет находиться под домашним арестом до весны.

В Центральном суде Николаева избрали меру пресечения для 30-летней женщины, подозреваемой в убийстве знакомого. Женщина находится под домашним арестом до 2 марта 2022 года.

Об этом пишет "Суспільне".

"Относительно меры пресечения я могу высказаться, что в целом мы не возражаем относительно применения домашнего ареста, однако отрицаем применение круглосуточного домашнего ареста. Поскольку в соответствии с материалами дела, женщина является матерью-одиночкой, у нее есть двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама", – говорит адвокат женщины Оксана Балабан.

Судья частично удовлетворил ходатайство.

Напомним, 2 января в Николаевской области женщина смертельно ранила мужчину, который с ножом добивался ее на дискотеке. Поэтому в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Эта ситуация мгновенно спровоцировала скандал в социальных сетях. Пользователи возмущаются, что полиция открыла против женщины дело по статье "Умышленное убийство".

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