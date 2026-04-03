Убийство военного ТЦК во Львове: задержанному сообщили о подозрении

Злоумышленник задержан / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении работнику Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Задержанного подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Реклама

По этой статье грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следователи продолжают устанавливать все детали происшествия и мотивы преступления.

Во Львове убили военного ТЦК

Во Львове смертельно ранили в шею военнослужащего ТЦК и СП — спасти его не удалось, сообщил глава области Максим Козицкий.

По данным полиции, подозреваемый был задержан. Им оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения.

Реклама

У раненого военнослужащего было критическое повреждение сонной артерии, сообщили в прокуратуре.

Он умер в присутствии бригады скорой помощи, рассказала представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева.

В Нацполиции Львовской области сообщили, что военные ТЦК проверяли документы на улице Патона. В ходе этой проверки неизвестный ударил ножом военного.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемый 1991 года рождения, из Львова. Учился в одной из школ города. Работает инспектором Львовской таможни, сообщили в полиции.

Реклама

Ему грозит наказание — лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Государственная таможенная служба подтвердила, что подозреваемый в убийстве является работником Львовской таможни. Там пообещали всесторонне содействовать расследованию.

«Мы никак не оправдываем и не поддерживаем противоправные действия со стороны работников службы. Окончательную оценку событиям даст следствие и суд», — заявили в таможне.