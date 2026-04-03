- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 957
- Время на прочтение
- 2 мин
Убийство военного ТЦК во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Задержанному инспектору Львовской таможни сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве военнослужащего ТЦК во Львове.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении работнику Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом говорится в сообщении ГБР.
Задержанного подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
По этой статье грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Следователи продолжают устанавливать все детали происшествия и мотивы преступления.
Во Львове убили военного ТЦК
Во Львове смертельно ранили в шею военнослужащего ТЦК и СП — спасти его не удалось, сообщил глава области Максим Козицкий.
По данным полиции, подозреваемый был задержан. Им оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения.
У раненого военнослужащего было критическое повреждение сонной артерии, сообщили в прокуратуре.
Он умер в присутствии бригады скорой помощи, рассказала представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева.
В Нацполиции Львовской области сообщили, что военные ТЦК проверяли документы на улице Патона. В ходе этой проверки неизвестный ударил ножом военного.
Что известно о подозреваемом
Подозреваемый 1991 года рождения, из Львова. Учился в одной из школ города. Работает инспектором Львовской таможни, сообщили в полиции.
Государственная таможенная служба подтвердила, что подозреваемый в убийстве является работником Львовской таможни. Там пообещали всесторонне содействовать расследованию.
«Мы никак не оправдываем и не поддерживаем противоправные действия со стороны работников службы. Окончательную оценку событиям даст следствие и суд», — заявили в таможне.