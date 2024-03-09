Убийство военного в Одесской области: полиция раскрыла первые детали

В Подольске прохожие обнаружили тело военного с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, это житель Одесской области, временно проживавший в райцентре.

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. В содеянном он признался.

"Фигуранта мы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решаем вопрос об уведомлении ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения семи до 15 лет", — отметил глава Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Полицейские приступили к производству по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых оперативно разоблачили злоумышленника.

О том, что на улице обнаружили мертвого мужчину военной форме сообщалось накануне. Больше об этом читайте в новости.

Напомним, на территории палаточного городка одной из воинских частей во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время внезапного конфликта.

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