Убийство заместителя мэра Никополя: задержан подозреваемый — подробности

В Никополе на Днепропетровщине 8 февраля посреди белого дня убили заместителя городского главы Виталия Журавлева – его машину расстреляли. Правоохранители задержали местного жителя по подозрению в убийстве.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц Никополя подозреваемый произвел не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель мэра города.

После этого он забросил взрывное устройство в автомобиль – пострадавший погиб на месте.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, злоумышленнику 33 года. Он готовился к убийству в течение нескольких месяцев.

"Орудие убийства преступник закопал в лесополосе. Сам скрывался в съемной квартире, где его и схватили полицейские", — сообщил он.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя г. Никополь по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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