Убийство Заруцкой стало оружием в политических войнах и вызвало расовый скандал

Убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США

Случайность и жестокость убийства в США 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой поразили людей во всем мире. Многие считают: трагедия может стать переломным моментом в отношении США к насильственным преступлениям.

Об этом говорится в статье Daily Mail.

Убийство Заруцкой 22 августа в Шарлотте мгновенно стало политической темой. Президент США Дональд Трамп и республиканцы обвинили в смерти украинки демократов и их политику «реформ в сфере правосудия», которая позволяет преступникам снова и снова выходить на свободу.

Дополнительный резонанс придали обвинения в сторону американских медиа. Критики, среди них и бизнесмен Илон Маск, заявили: дело замалчивали потому, что жертва — белая, а убийца — темнокожий.

Что известно о подозреваемом в убийстве беженки?

Подозреваемый в убийстве 34-летний Декарлос Браун-младший уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. В Шарлотте действуют правила «освобождения без залога», и мужчина по меньшей мере 14 раз избегал заключения, несмотря на обвинения в вооруженном ограблении и угрозах.

После пяти лет в тюрьме Браун вернулся к матери. Женщина говорит, что у сына диагностирована шизофрения, и он «никогда не должен был быть на свободе». Мать пыталась устроить его в клинику, но врачи выписывали мужчину через сутки.

На момент нападения на Заруцкую Браун был на свободе под «письменное обещание» после ареста за ложный вызов 911. Его отец и брат тоже отбывали наказание за насильственные преступления.

Сестра Трейси рассказала журналистам, что не раз пыталась устроить брата в больницу. Она даже обнародовала запись телефонного разговора с Декарлосом, где тот заявил, что правительство вживило ему в мозг «материалы», которые «убили ту женщину».

Как убийство Заруцкой стало оружием в политических войнах

Республиканцы настаивают: главное — не диагноз подозреваемого, а защита таких людей, как Заруцкая.

Министерство юстиции США выдвинуло против Брауна федеральное обвинение — «причинение смерти в системе общественного транспорта». Это преступление может тянуть на смертную казнь.

Генпрокурор Памела Бонди заявила, что ведомство будет добиваться «максимального наказания» и что он «никогда больше не увидит светлого дня на свободе». Она подчеркнула: «ужасное убийство Ирины является прямым следствием провальной политики мягкости к преступникам, которая ставит их выше невинных людей».

Несмотря на предположение, что украинская беженка была единственной белой пассажиркой рядом с нападающим, обвинения в преступлении на почве ненависти выдвинуто не было.

Трамп в своем обращении назвал подозреваемого в убийстве «сумасшедшим» и заявил: США должны жестче противостоять «злым людям». Президент подчеркнул, что «ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьмы».

Белый дом добавил, что подобные трагедии — «следствие политиков, прокуроров и судей, которые ставят на первое место прогрессивные повестки дня».

Расовые войны в США: политика «мягкости» и реакция общества

Консерваторы уже давно критикуют демократов за «мягкость к преступникам», особенно если речь идет о представителях меньшинств. Они также утверждают, что американские СМИ склонны преуменьшать преступления этнических меньшинств. В случае с Заруцкой ведущие издания — New York Times, Washington Post, CNN, BBC — молчали неделями, хотя местные СМИ писали сразу.

Маск сравнил масштабное освещение убийства темнокожего американца Джорджа Флойда с замалчиванием дела Заруцкой. Другие напомнили историю ветерана морской пехоты Даниэля Пенни, который в 2023 году случайно задушил психически больного темнокожего бездомного в метро Нью-Йорка. Тогда разразился скандал, а в декабре 2024 года суд его оправдал.

После волны критики New York Times таки опубликовала материал, объяснив задержку тем, что «жестокое убийство не привлекло широкого внимания к публикации видео». Но противники уверены: дело в расовой предвзятости.

«Если бы Ирина была черной, а убийца белым — медиа кричали бы безостановочно», — заявил консервативный подкастер Бенни Джонсон.

Мэр Шарлотта Ви Лайлз сначала призвала к «состраданию» к психически больным вроде Брауна, однако впоследствии назвала убийство «трагическим поражением судов и магистратов» и пообещала усилить полицию на транспорте.

Республиканцы активно используют страх перед преступностью в политической борьбе. В то же время их аргументам способствуют годы провальной «прогрессивной» политики.

В то же время семья Ирины сейчас остается один на один с потерей:

«Наше горе нельзя описать словами. Ирина приехала сюда, чтобы найти мир и безопасность, вместо этого ее жизнь была отобрана самым ужасным образом».

Напомним, согласно сообщению полиции, 22 августа в Шарлотте на станции легкорельсового транспорта Декарлос Браун-младший убил украинку Ирину Заруцкую. Нападавшего задержали на месте. Семья погибшей рассказала, что Ирина приехала в США, надеясь найти убежище от войны и начать новую жизнь.

Подозреваемый обвинил в убийстве украинки не себя, а «правительство». В разговоре со своей сестрой Браун сказал, что убил Заруцкую, потому что та «читает его мысли».