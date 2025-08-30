- Дата публикации
Убийца Парубия тщательно планировал преступление — начальник полиции Львовщины
Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения преступника.
Убийство бывшего председателя Верховной Рады, общественно-политического деятеля Андрея Парубия, которое было совершено в субботу, 30 августа, во Львове, тщательно планировалось. Преступник очень тщательно готовился к его совершению.
Об этом сообщил начальник полиции Львовской области Александр Шляховский на экстренном брифинге.
По его словам, органы полиции, органы Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения преступника.
«Для этого начался анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника, установление и опрос свидетелей и очевидцев данного события с целью получения полной информации, которая бы способствовала установлению преступника», — сообщил Шляховский.
Начальник полиции Львовщины отказался предоставить больше информации, чтобы не повредить установлению истины и всех обстоятельств этого преступления.
Как сообщалось, в субботу, 30 августа, около 12:00 Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo. Он подошел сзади к политику, который шел по улице, и выпустил в него несколько пуль, после этого спрятал пистолет в сумку.
Местные журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что убийца несколько дней подряд приезжал под дом № 47 на улице академика Ефремова во Львове. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.
Во Львове был введен план-перехват «Сирена».
Напомним, ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.