Начальник полиции Львовской области Александр Шляховский / © скриншот с видео

Убийство бывшего председателя Верховной Рады, общественно-политического деятеля Андрея Парубия, которое было совершено в субботу, 30 августа, во Львове, тщательно планировалось. Преступник очень тщательно готовился к его совершению.

Об этом сообщил начальник полиции Львовской области Александр Шляховский на экстренном брифинге.

По его словам, органы полиции, органы Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения преступника.

«Для этого начался анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника, установление и опрос свидетелей и очевидцев данного события с целью получения полной информации, которая бы способствовала установлению преступника», — сообщил Шляховский.

Начальник полиции Львовщины отказался предоставить больше информации, чтобы не повредить установлению истины и всех обстоятельств этого преступления.

Как сообщалось, в субботу, 30 августа, около 12:00 Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo. Он подошел сзади к политику, который шел по улице, и выпустил в него несколько пуль, после этого спрятал пистолет в сумку.

Местные журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что убийца несколько дней подряд приезжал под дом № 47 на улице академика Ефремова во Львове. Несмотря на жару, киллер был в куртке и шлеме.

Во Львове был введен план-перехват «Сирена».

