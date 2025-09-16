Убийца украинского подростка Степана Чубенко мобилизовался в армию РФ и был ранен

Степан Чубенко / © 62.ua

Реклама

В оккупированном Донецке в российскую армию мобилизовался Вадим Погодин, который в Украине заочно осужден за убийство 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко в 2014 году за проукраинскую позицию.

Об этом пишет издание «Бабель».

В издании заметили, что Погодин сообщил о своей мобилизации у себя на странице в российской соцсети «ВКонтакте». Согласно его сообщениям, он мобилизовался примерно в конце 2024 года и выложил свою фотографию в военной форме.

Реклама

В конце июля 2025 года Погодин получил ранения, скорее всего, в Донецкой области. После ранения, в августе 2025 года, его выписали из госпиталя. Боевик сообщил во «ВКонтакте», что находится в пункте временной дислокации российских войск вблизи оккупированного Дебальцево в Донецкой области.

Напомним, что в 2023 году в оккупированном Донецке экс-боевика так называемой «ДНР» Вадима Погодина арестовали его же бывшие приспешники. Погодина обвинили в «организации ОПГ».

В 2017 году украинский Торецкий суд вынес заочный приговор боевикам «ДНР», виновным в смерти Степана Чубенко — Юрию Москалеву, Вадиму Погодину и Максиму Сухомлинову. Их приговорили к пожизненному заключению, но до сих пор они не понесли наказание.

В конце июля 2014 года Степан Чубенко возвращался из Киева домой в Краматорск на поезде через оккупированный Донецк. Его схватили вышеуказанные боевики за то, что у подростка были сине-желтые ленты и шарф футбольного клуба «Карпаты».

Реклама

Неделю его жестоко избивали, а затем казнили. Тело Степана удалось вернуть в Краматорск через 3,5 месяца.