Убийце Демьяна Ганула вынесен приговор: какое наказание ему назначил суд

Убийство Демьяна Ганула / © ТСН.ua

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Приморский районный суд Одессы признал военнослужащего виновным в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Ему назначили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества и лишили воинского звания «старшего лейтенанта».

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Имя погибшего в сообщении не называется, однако из описанных обстоятельств следует, что речь идет о Демьяне Гануле.

В ходе рассмотрения дела в суде прокуроры доказали, что обвиняемый действовал по указаниям куратора, связанного с российскими спецслужбами. По версии следствия, в конце 2024 года через мессенджер ему пообещали трудоустройство в одном из правоохранительных органов. Условием было выполнение «тестового задания» — совершение убийства.

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Следствие установило, что в целях подготовки преступления военнослужащий самовольно покинул место службы, прибыл в Одессу, снял жилье, незаконно приобрел оружие и боеприпасы, а также следил за активистом.

По данным правоохранительных органов, 14 марта 2025 года он открыл огонь по 31-летнему общественному деятелю в центре Одессы. После двух выстрелов он произвел еще один — в упор. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

После убийства осужденный связался со своим куратором, однако тот заявил, что якобы была ликвидирована «не та личность», и приказал скрываться, приобрести другой телефон и ждать дальнейших указаний. Чтобы скрыть следы общения с заказчиком, мужчина сбросил мобильный телефон до заводских настроек. Однако правоохранители в тот же день установили его местонахождение и задержали в одной из съемных квартир.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что досудебное расследование в отношении предполагаемого заказчика преступления, который, по данным следствия, действовал в интересах российских спецслужб, продолжается в рамках отдельного уголовного дела.

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Осужденный / © Офис Генерального прокурора

Что известно об убийстве Ганула

Напомним, 14 марта 2025 года в центре Одессы был убит общественный активист Демьян Ганул. По данным следствия, неизвестный открыл по нему огонь на Александровском проспекте, после чего скрылся с места преступления. В тот же день министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил гибель активиста и сообщил, что расследование находится под его личным контролем.

Демьян Ганул был общественным деятелем, блогером, основателем организации «Уличный фронт», участником Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Он также неоднократно выступал за демонтаж советских памятников, участвовал в общественных кампаниях и волонтерской деятельности в поддержку ВСУ.

Еще в 2024 году Ганул заявлял об угрозах в свой адрес и обращался в СБУ с просьбой предоставить ему защиту. Активист сообщал, что после акций в поддержку украинских военных российские ресурсы опубликовали личные данные его родных, а также объявили вознаграждение за нападение на него. Кроме того, Ганул отметил, что в 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал его по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Активист неоднократно становился жертвой нападений и ранее. В 2020 году на СТО сожгли его автомобиль BMW X5. В том же году неизвестные обстреляли его машину вблизи села Вызирка в Одесской области, что вынудило активиста открыть ответный огонь из травматического оружия. Также в 2020 году его автомобиль был поврежден битами.

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В мае 2023 года в Одессе на Ганула напали неизвестные в военной форме. После инцидента полиция возбудила уголовное дело, а военное командование начало служебное расследование в связи с возможной причастностью военнослужащих к нападению.

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