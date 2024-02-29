Уборщица из Киева получила приговор суда из-за "командировки во Львов": что она натворила

Во Львове к 2 годам испытательного срока приговорили киевлянку, которую обвинили в мошенничестве. Женщина же была убеждена, что это такая командировочная работа в другой город.

Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда Львова.

По данным суда, женщина в конце августа 2023 выманила у пострадавшей 35 тыс. грн по схеме "ваш сын попал в ДТП". К этому также был причастен другой мужчина, однако следствие его не разыскало.

Подозреваемой оказалась уборщица в одном из киевских супермаркетов. Женщина рассказала, что в 2023 году хотела найти работу и разместила объявление. Тогда ей позвонил мужчина и предложил работу с командировкой во Львов. Она согласилась, поселилась в хостеле и действительно забрала у потерпевшей 35 тыс. грн. Ее "работодатель" всегда был с ней на связи. Именно ему она перечислила эти средства.

Потерпевшая рассказала, что ее позвонил якобы "дипломат из Польши", который сообщил, что ее сын попал в ДТП и нужны деньги. Тогда она передала подсудимой 35 тыс. грн, однако когда позвонила по телефону сыну — поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Суд признал киевлянку виновной в мошенничестве и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, во Львове мужчина из-за конфликта в школе избил до полусмерти мать троих детей.

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