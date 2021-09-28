"Убрали сиденья, чтобы возить больше стоячих": в Днепре пользователей сети шокировало "обновление" маршрутки (фото)

Днепряне говорят, что так маршрутка больше похожа на вагон в метро.
В Днепре модернизируют городской общественный транспорт. Однако делают это не совсем привычно. Так, в маршрутке №155 практически полностью убрали... сидения.
Фотографию "обновленного" автобуса в соцсетях опубликовали очевидцы.
На ней видно, как в салоне автобуса кресла для сидения пассажиров убрали. Остались лишь несколько — и стоят они теперь параллельно с окнами. Для чего именно это было сделано — чтобы больше возить стоячих пассажиров или чего-то другого — неизвестно.
В то же время пользователи сети отнеслись к инциденту с иронией и заметили, что такая маршрутка чем-то напоминает вагон метро.
- Чтобы больше стоячих взять.
- При такой плотности стоячих, будет держаться ой как неудобно.
- Это чем-то похоже на метро. Но лучше, честно говоря, пусть так, чем когда люди на остановках влезть не могут.
Напомним, что в Днепре разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки, который отказался везти женщину по льготе. А после — провоцировал пассажиров ее выгнать из салона.