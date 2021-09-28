"Убрали сиденья, чтобы возить больше стоячих": в Днепре пользователей сети шокировало "обновление" маршрутки (фото)

"Убрали сиденья, чтобы возить больше стоячих": в Днепре пользователей сети шокировало "обновление" маршрутки (фото)

Днепряне говорят, что так маршрутка больше похожа на вагон в метро.

В Днепре модернизируют городской общественный транспорт. Однако делают это не совсем привычно. Так, в маршрутке №155 практически полностью убрали... сидения.

Фотографию "обновленного" автобуса в соцсетях опубликовали очевидцы.

На ней видно, как в салоне автобуса кресла для сидения пассажиров убрали. Остались лишь несколько — и стоят они теперь параллельно с окнами. Для чего именно это было сделано — чтобы больше возить стоячих пассажиров или чего-то другого — неизвестно.

В то же время пользователи сети отнеслись к инциденту с иронией и заметили, что такая маршрутка чем-то напоминает вагон метро.

Чтобы больше стоячих взять.

При такой плотности стоячих, будет держаться ой как неудобно.

Это чем-то похоже на метро. Но лучше, честно говоря, пусть так, чем когда люди на остановках влезть не могут.

Напомним, что в Днепре разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки, который отказался везти женщину по льготе. А после — провоцировал пассажиров ее выгнать из салона.

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