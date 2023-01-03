Убытки на миллиарди: СБУ ликвидировала схему хищения зерна, к которой причастны таможенники

Злоумышленники наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна.

В Украине правоохранители разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте зерна.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кто причастен

К организации схемы причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

Как действовала схема

Злоумышленники наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен.

Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов и продавали за границу.

Чиновники таможни не отреагировали

"По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заблаговременно выявили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу. Однако, чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу", – говорится в сообщении.

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Пшеницу экспортировали через зерновые терминалы в Одесском, Черноморском и Южном портах.

В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

черновые записи;

документы в электронном виде;

мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

Убытки

В СБУ говорят, что точная сумма ущерба еще рассчитывается. А в пресс-службе БЭБ отметили, что ориентировочные убытки за 2022 год при условии недекларирования дохода от упомянутых экспортных операций в виде неуплаты налогов, аналитики оценивают в 5,2 млрд грн.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.

Ранее СБУ провела обыски на таможнях в Киевской, Львовской и Черновицкой областях из-за схем с продажей украинского зерна.

Напомним, что в Житомирской области арестовали партию товаров из РФ стоимостью более 1,5 млн гривен.

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