Убытки на миллиарди: СБУ ликвидировала схему хищения зерна, к которой причастны таможенники

Злоумышленники наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна.
В Украине правоохранители разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте зерна.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кто причастен
К организации схемы причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.
Как действовала схема
Злоумышленники наладили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен.
Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов и продавали за границу.
Чиновники таможни не отреагировали
"По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заблаговременно выявили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу. Однако, чиновники таможни не учли соответствующих замечаний и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу", – говорится в сообщении.
Пшеницу экспортировали через зерновые терминалы в Одесском, Черноморском и Южном портах.
В ходе 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:
- черновые записи;
- документы в электронном виде;
- мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.
Убытки
В СБУ говорят, что точная сумма ущерба еще рассчитывается. А в пресс-службе БЭБ отметили, что ориентировочные убытки за 2022 год при условии недекларирования дохода от упомянутых экспортных операций в виде неуплаты налогов, аналитики оценивают в 5,2 млрд грн.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.
Ранее СБУ провела обыски на таможнях в Киевской, Львовской и Черновицкой областях из-за схем с продажей украинского зерна.
Напомним, что в Житомирской области арестовали партию товаров из РФ стоимостью более 1,5 млн гривен.
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