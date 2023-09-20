Убытков на 1,3 млн гривен: киевская чиновница к ценным овощерезкам заказала и "золотые" стулья для укрытий

Чиновница Днепровской РГА Ольга Дроздова получила еще одно подозрение – в растрате 1,3 млн гривен на закупки стульев для укрытий.

Об этом говорится в материалах следствия Киевской прокуратуры.

В то время как Дроздова была уполномоченным лицом по организации публичных закупок, она закупила стулья для обустройства укрытий по завышенной стоимости.

При этом чиновник проигнорировала тот факт, что коммерческое предложение участника не отвечало рыночному, а условия договора противоречили интересам государства, отмечают в прокуратуре.

Сумма ущерба составляет около 1,3 млн гривен.

До этого Дроздова получила подозрение по факту растраты 460 тыс. гривен бюджетных средств при закупке овощерезок по завышенной стоимости.

Ранее сообщалось о скандальных закупках Минобороны. Осенью 2022 года министерство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды в 13 млн долларов.

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