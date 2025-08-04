"Убьют так убьют": как живут в селе на Днепропетровщине в 12 км от фронта

© Суспільне

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Село Маломихайловка на Днепропетровщине расположено в 12 километрах от линии фронта. Его РФ чуть ли не каждый день атакует дронами и КАБами.

Как живется в селе вблизи передовой, передает «Суспільне».

16-летний местный житель Владислав рассказывает, что с окрестностей Маломихайловки уже почти все эвакуировались. Юноша вместе с матерью и бабушкой планирует уезжать в ближайшее время — боятся «прилетов».

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Маломыхайловка на карте / © Deepstatemap

«Как прилетают КАБы — слышно очень сильно, все в дыму. Выходишь… Ну, что сказать, здесь уже слышно, что фронт приближается и так далее. Боимся, планируем уезжать», — говорит он.

Парень с грустью отмечает, что домашних животных взять с собой нет возможности.

«Коты, собаки?.. Да ну, каких-нибудь с собой заберем, а так же всех не вывезем тоже. Жаль, ну а что сделать? Мы здесь последние… Ну, здесь есть пару человек, но все равно будут уезжать, наверное», — говорит юноша.

Местный житель Александр добавляет, что с 1 августа некоторые владельцы магазинов также эвакуируются, а потому закрывают свои магазины.

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«Я для себя решил, что я буду до последнего сидеть. Я говорю: как я все брошу и уеду? Собаку жалко бросить. Что она будет делать, понимаете?.. Коровы, когда «прилеты» — то аж приседают. Коровы тоже привыкли. Коров сдам — что остается», — говорит он.

Местный житель Александр со своими коровами / © Суспільне

Переселенец из Донецкой области Анатолий рассказывает, что с семьей уехали из родного села в апреле 2022 года. Он признается, что пережил уже пять переездов и на следующий уже нет ни сил, ни денег.

Мария — переселенка с Зеленого Поля на Донетчине. До полномасштабного вторжения она имела и дом, и хозяйство. Сейчас осталась ни с чем. Но выезжать уже не планирует. Говорит, что нет сил.

«У меня дом был, все было. А теперь нет нигде ничего. В чем стояла — в том бежала. Все бросила. И хозяйство бросила, и дом бросила. Не знаю… Буду сидеть. Убьют — убьют. Жива буду — жива. Было, что как началось в 10 часов ночи и в 2 часа только немного притихло — вышла на улицу: дома горят, все горит. Такое увидела в старости. А теперь буду сидеть. Убьют — убьют. Кладбище недалеко. На горе кладбище», — говорит женщина.

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Ранее жители села в Запорожской области рассказали, как выживают в 12 километрах до линии фронта.