Участковый привез в ТЦК отца троих детей: мужчина отказался от мобилизации и поплатился

На суде мужчина рассказал, что когда его дочери исполнилось 18 лет, его пытались мобилизовать.
В Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.
По данным суда, мужчина в марте 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Тогда же ему дали повестку, однако он уклонился от призыва на военную службу.
На суде житель Дрогобыча вину признал. Он рассказал, что "в январе-феврале 2024 года прошел ВВК и был признан годным на военную службу. 10.06.2024 года старшей дочери исполнилось 18 лет и сразу на следующий день приехал участковый и отвез его на собственном авто в ТЦК. Там ему дали повестку на отправку на следующий день, которые он отказался получать и расписываться за нее. Боится погибнуть. Проживает отдельно в однокомнатной квартире. Жена живет с тремя детьми и получает от него алименты. В 2015 году брак между ними расторгнут. Отсрочку официально не оформлял".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.
Напомним, в Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.
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